Finale U21, invade il campo per incontrare Fabian: tifosa fermata e denunciata

Non è stata felice l'idea di una ragazza che ha invaso il campo di Udine, ieri sera, in occasione della finale Under 21 tra Spagna e Germania. Il portale Sportmediaset informa come la tifosa abbia scavalcato le barriere della Dacia Arena, durante l'intervallo dell'atto conclusivo dell'Europeo U21, ma è stata bloccata dalle forze dell'ordine per essere successivamente identificata e denunciata per scavalcamento delle barriere. Si tratta di una giovane 21enne, residente a Cassino (Frosinone) ma tifosa del Napoli, vestita solo con un costume e una maglietta e speranzosa di incontrare il suo idolo, Fabian Ruiz. Il tentativo, però, è andato male