Finisce il 1T a Copenhagen: Napoli avanti di un gol e di un uomo
Oggi alle 21:52
di Davide Baratto

Si chiude sul risultato di 0-1 il primo tempo del Parken Stadium tra Copenhagen e Napoli, settimo turno della league phase di Champions League. Al 35esimo l'episodio che cambia la partita: entrata folle di Delaney con la gamba alta a colpire il polpaccio di Lobotka, il capitano dei danesi viene espulso. Dopo pochi minuti la squadra di Conte la sblocca con il solito McTominay che svetta più alto di tutti su calcio d'angolo. Gara in discesa per il Napoli.