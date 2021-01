Fiorentina, Pezzella rischia di saltare Napoli: problema muscolare per l'argentino

Nonostante la vittoria contro il Cagliari, non arrivano buone notizie per la Fiorentina in vista della trasferta di Napoli. Infatti German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema di natura muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno da valutare nella giornata di domani, difficile il recupero per la gara di domenica prossima contro gli azzurri al Maradona.