Focolaio in casa Genoa, ma Pandev parte con la nazionale

(ANSA) - GENOVA, 05 OTT - Semifinale play off in vista per Goran Pandev che con la nazionale della Macedonia si giocherà la qualificazione ad Euro 2021 affrontando il Kosovo. L'attaccante italo macedone ha avuto infatti il via libera per rispondere alla chiamata grazie ai risultati dei tamponi che nel suo caso hanno sempre dato esito negativo sia prima che dopo la trasferta di domenica scorsa contro il Napoli. L'attaccante italomacedone è stato così autorizzato dalle autorità competenti a lasciare Genova e al suo arrivo a Skopje effettuerà in ogni caso un ulteriore test prima di potersi allenare con i compagni di nazionale. Il capitano della Macedonia sfiderà l'8 ottobre il Kosovo, mentre l'11 e il 14 affronterà Estonia e Georgia per la Nations League prima di far ritorno a Genova. (ANSA).