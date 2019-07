FOTO - A Dimaro spunta anche una maglia per Sarri: bianconera e con il numero 71

Nel corso della seduta mattutina a Dimaro, sul campo di Carciato è spuntata anche una maglia (bianconera ma non della Juventus) per Maurizio Sarri. Il passaggio alla Vecchia Signora non è andato giù ai tifosi azzurri, pertanto il numero della casacca è quello utilizzato anni fa anche per Higuain: il 71, il cui significato nella smorfia napoletana è noto a tutti.