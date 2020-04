FOTO - Argentina, la statua di Maradona con la mascherina: "Per sensibilizzare la popolazione"

Tempo di coronavirus anche per le statue. Quella di Diego Armando Maradona, situata a Buenos Aires a pochi metri dallo stadio dell'Argentinos Juniors, da oggi si è dotata di una mascherina. Questo per sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle misure necessarie per prevenire la diffusione del COVID-19. L'uso della mascherina è obbligatorio nella città di Buenos Aires e in varie zone dell'Argentina, dove la quarantena durerà almeno fino al 26 aprile. Attualmente nel paese sudamericano si contano 2.443 contagiati e 111 morti.

A estatua de Maradona le ponen tapabocas para concientizar a hinchas sobre el Covid-19https://t.co/rKIkCjIoZx. pic.twitter.com/nQR5cwdK4d — ZonaCero (@zonacero) April 15, 2020