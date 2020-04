FOTO - "Grazie per far parte della squadra", la dedica sui social della SSCN al personale medico

Sono tanti i medici, infermieri ed operatori socio sanitari impegnati contro l'emergenza Coronavirus. Molti di questi hanno sfruttato le tute bianche in modi simpatici, anche per stemperare la tensione all'interno degli ospedali scrivendo sulle proprie tute protettive i nomi e i numeri di maglia dei calciatori del Napoli. Il profilo Twitter spagnolo del club azzurro ha voluto celebrarli con una serie di scatti fotografici e una didascalia che afferma: "Ringraziamo tutti per far parte della squadra"

¡Les agradecemos a todos por jugar en equipo! 🙏#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/kbVvNbt8IY — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) April 21, 2020