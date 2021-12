FOTO - Il Club Napoli Lussemburgo compie 5 anni: la torta dedicata a Diego

Domenica 12 Dicembre, il Club Napoli Lussemburgo si é riunito, nel rispetto del regolamento COVID, per festeggiare 5 anni dalla sua nascita.

Il Presidente del Club Napoli Lussemburgo Andrea Castaldo ci racconta l’evento e gli ultimi sviluppi del Club: "E’ stata una domenica amara per il risultato del Napoli caduto in casa contro l’Empoli ma la passione per la maglia azzurra, la voglia di vedersi e di onorare questi anni nei quali il Club ha raggiunto risultati importanti vanno oltre ogni risultato calcistico. La nostra torta é stata dedicata a Maradona dopo un anno dalla sua prematura scomparsa e ricordato dal mondo intero.

Il Club é in continua attività nonsotante le difficoltà pandemiche. Oggi contiamo 1.380 followers su Facebook, facciamo parte del Gruppo UaNm, Unione Azzurro nel Mondo – un acronimo dal forte impatto partenopeo. Contiamo più di 60 Club Napoli Amici, tocchiamo i 5 Continenti, Nigeria, Chine, Nepal, Brasile solo per citarne qualcuno lontano ma vicini al Napoli insieme a noi. Questo progetto, oggi solida realtà, ci permette di condividere iniziative sportive e sociali legati ai Clubs sempre a difesa e con lo scopo di valorizzare la napoletaneità nel mondo.

Oggi vantiamo anche un striscione nel settore Distinti del Maradona Stadium che ci permette di avere una location dedicata e poter vedere le partite insieme agli altri Clubs proveniente da ogni parte d’Italia, d’Europa e del Mondo. Tra le varie attività di sponsor dei Clubs segnalo la partecipazione a tante rubriche sportive televisive e dirette sui socials che ci permette di manifestare il nostro attaccamento al Napoli. Colgo tale occassione per Augurare a tutti i tifosi Azzurri nel Mondo un Felice Natale, fiducioso di poter gioire di vittorie con il nostro amato Napoli".