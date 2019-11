FOTO - Incontro con i tifosi per Llorente: visita dello spagnolo ad una stazione Energas

Un segnale distensivo, in un momento difficile in casa Napoli, con Fernando Llorente che oggi è stato ospite di una stazione Energas dove ha incontrato alcuni tifosi. Il centravanti degli azzurri ha fatto visita alla stazione di servizio di Via Montagna Spaccata della Energa Spa, Sponsor Istituzionale della Ssc Napoli.

Llorente è stato accolto dal personale della Energas tra il grande stupore di chi si era recato alla stazione per il rifornimento della propria auto. I fortunati clienti hanno approfittato della presenza del calciatore per scattare selfie e farsi autografare i palloni omaggiati per l’occasione dai padroni di casa della Energas.