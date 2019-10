FOTO - James di nuovo papà: nato il piccolo Samuel, maternità surrogata come per Cr7?

Fiocco azzurro in casa Rodriguez: il colombiano James è diventato di nuovo papà, come mostra la foto pubblicata dallo stesso giocatore su Instagram. Sembrerebbe, però, che il nuovo pargolo sarebbe arrivato da una maternirà surrogata, come spiega il portale golsipp.it: "Secondo i media il secondo figlio di James Rodriguez sarebbe nato da una madre surrogata, come nel caso di Cristiano Ronaldo. Il giocatore colombiano ha condiviso ieri l’immagine di una manina annunciando la nascita di Samuel. James è fidanzato con Shannon de Lima, ma della gravidanza nelle recenti immagini social della modella non c’è traccia".