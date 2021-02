FOTO - Quello sguardo di Gattuso a Mario Rui…

Tutto in uno sguardo. L’amarezza di Rino Gattuso si sostanzia al minuto 48’ su una palla persa sulla corsia laterale da Mario Rui. L’ennesima dell’esterno portoghese, tra i peggiori nella sfida di Marassi. Un nervosismo che emerge in maniera chiara, con sguardi in campi che non si incrociano ed aiuti difensivi che arrivano in ritardo.

Nella notte che apre un nuovo capitolo della crisi del Napoli, si ripropongono in maniera inquietante errori e disattenzioni che ormai sono diventata abitudine. Una triste abitudine per una squadra che proprio non vuole diventare grande.