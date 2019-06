FOTO - SSC Napoli: "Ecco il programma della doppia sfida negli States al Barcellona"

"Il Napoli giocherà una doppia sfida amichevole contro il Barcellona negli USA". Aurelio De Laurentiis annuncia l'evento ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Avevo promesso un regalo ai tifosi azzurri e l'ho potuto rivelare solo adesso per accordi presi col Club spagnolo. Giocheremo "LaLiga-Serie A Cup" contro il Barcellona in una sorta di "andata e ritorno" il 7 agosto a Miami e poi il 10 agosto a Detroit". "Altri due appuntamenti di grande prestigio che seguiranno i test contro i campioni d'Europa del Liverpool e contro il Marsiglia. Dopo il ritiro andremo in America per una settimana e poi torneremo a Napoli per preparare la prima giornata di campionato". E' la prima volta che il Napoli, nell'Era De Laurentiis, disputa una tournèe negli Stati Uniti. Questo il programma della doppia sfida negli Usa denominata "LaLiga-Serie A Cup": Barcellona-Napoli, 7 agosto al "Hard Rock Stadium" di Miami Napoli-Barcellona, 10 agosto al "Michigan Stadium" di Ann Arbor