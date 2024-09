Fu ad un passo dal Napoli nel 2022, ora Keylor Navas può finire al Barcellona

In difficoltà per il grave infortunio del portiere tedesco Marc-André Ter Stegen, fuori per il resto della stagione dopo la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro contro il Villarreal questo fine settimana, il Barça sta cercando un nuovo portiere.

Secondo Mundo Deportivo, il club catalano potrebbe rivolgersi all'ex giocatore del Real Madrid Keylor Navas, che ha lasciato il Psg quest'estate e che due anni fa fu ad un passo dal Napoli prima della conferma di Meret. Il 37enne portiere costaricano è attualmente svincolato e rappresenta una prospettiva seria per la porta del club azulgrana.