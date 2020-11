Gattuso critica l'atteggiamento: "Troppe volte pensiamo all'io e non invece al noi"

Il Napoli ha palesato un problema d'atteggiamento nei minuti iniziali della gara persa contro il Milan? Al termine del match, Rino Gattuso ha risposto alla domanda ai microfoni di Sky Sport: "Dopo 5' Koulibaly ha passeggiato in un rientro. Oggi l'avevano preparata per non far giocare Koulibay e far giocare Manolas. Ci sono tanti episodi. Non è solo Koulibaly, bisogna ragionare da squadra. Abbiamo vinto quando abbiamo giocato col coltello tra i denti. Non dobbiamo pensare all'io, ma al noi. Tante volte ho questo sensazione, pensiamo troppo all'io".