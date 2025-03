Gigi D’Alessio al Casinó di Mondorf-les-Bains: l'emozione del pres. Club Napoli Lussemburgo

Gigi d’Alessio giovedì è stato in concerto al Casinó di Mondorf-les-Bains, Lussemburgo. Una serata speciale, tanto divertimento ed emozioni. Il Presidente del Club Napoli Lussemburgo Andrea Castaldo è stato accolto nel camerino dell’artista, grande tifoso del Napoli, prima del concerto. Poi ha raccontato le sue sensazioni vissute e provate a Tuttonapoli.net.

"Gigi, per la prima volta in concerto nel Granducato, è stato molto gentile e disponibile. Una persona che, seppur famosa in tutto il mondo, ci è apparsa comune e popolare. È stata un’occasione unica per parlare a Gigi del club, condividere con lui la passione per la sua musica e la voglia di stare insieme come se stessimo trascorrendo una serata a Napoli tra amici.

Con Gigi abbiamo un filo conduttore in comune, lui rappresenta Napoli e la musica napoletana in tutto il mondo; nel nostro piccolo anche noi proviamo a rappresentare Napoli qui dove viviamo, e non solo quando andiamo al club. Lo facciamo restando noi stessi, allegri, ottimisti, tenaci e soprattutto solari (dato che in inverno è molto difficile vedere il sole in Lux) caratteristiche dei partenopei che portano dentro di sé nonostante la distanza dalla propria terra.

Cantando le canzoni di Gigi, di certo ci sentiamo meno lontani da Napoli, il nostro cuore mantiene vivo un certo romanticismo napoletano che viviamo e sentiamo ancor più forte quando siamo allo stadio o in giro per Napoli.

E come Gigi canta in Napule, anche noi qui in occasione del terzo scudetto avevamo ”Nu sacco e bandiere pe tutt’a città”.

Serata pazzesca, con una scaletta musicale che ha fatto ballare tutti i 1.200 spettatori che hanno potuto godere di una serata ”privè" rispetto a stadi o location più ampie ed il Club Napoli Lussemburgo non poteva mancare. Concludo con un titolo di una canzone di Gigi dedicandola al Napoli e a noi tifosi: Non mollare mai.

Grazie Gigi per questo fantastico regalo nel giorno del mio compleanno e Forza Napoli Sempre", conclude il presidente.