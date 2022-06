Guai per Eto’o: condannato a 22 mesi in Spagna per evasione fiscale

Una condanna a 22 mesi di carcere per evasione fiscale: questa la sentenza da poco arrivata a carico dell'ex attaccante Samuel Eto'o

© foto di Marco Conterio

Una condanna a 22 mesi di carcere per evasione fiscale: questa la sentenza da poco arrivata a carico dell'ex attaccante Samuel Eto'o, oggi vertice federale del calcio camerunense. Per l'ex Inter e Barcellona fatali 3,8 milioni di euro nascosti al fisco spagnolo tra il 2006 e il 2009, anche se Eto'o non finirà materialmente dietro le sbarre. L'accusa aveva inizialmente richiesto 4 anni e 6 mesi di reclusione per lui e il suo agente, Jose Maria Mesalles (quest'ultimo invece condannato a un anno), ai quali comunque toccherà pagare una multa rispettivamente da 1,8 milioni e 900.000 euro.