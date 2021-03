Guai per Giggs, accusato di aggressione: salterà le prossime sfide del Galles

Il ct del Galles Ryan Giggs non sarà in panchina per i prossimi tre impegni della propria nazionale. L'ex bandiera del Manchester United, arrestata a novembre per presunti atti di violenza contro due persone (una di queste era la sua compagna), è stata incriminata e dovrà comparire in processo per far cadere le accuse. La Federazione ha annunciato che, di comune accordo con l'ex giocatore del Manchester United, quest'ultimo non dirigerà la Nazionale contro il Belgio (24 marzo) e Repubblica Ceca (30 marzo), e neanche nell'amichevole del 27 contro il Messico. Il Belgio sarà guidato da Robert Page.