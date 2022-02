Guai per Theo Hernandez: il suo pitbull fugge e sbrana cagnolino davanti alla padrona

Weekend da dimenticare per Theo Hernandez, anche se la notizia che arriva da La Provincia di Como è ben peggiore rispetto al pari rimediato ieri in casa della Salernitana ultima in classifica. Secondo quanto riferito dal quotidiano lariano, infatti, un pitbull fuggito dalla villa del calciatore, che da un anno vive sulle rive del lago insieme alla compagna Zoe Cristofoli, avrebbe sbranato un cagnolino.

La dinamica. A farne le spese, il piccolo Milo, un pinscher di sette anni, di proprietà di una coppia di anziani, Maria Luisa Annoni e il marito Federico Vezzoli. I due, ha raccontato la nipote al quotidiano, passeggiavano nei pressi della villa di Theo Hernandez: “Quando hanno aperto il cancello per far entrare un’auto - si legge su La Provincia di Como - il cane si è diretto verso di loro. La zia ha preso subito in braccio Milo e l’ha tenuto sopra la testa, ma il pitbull gli è saltato addosso e l’ha fatta cadere per terra e ha tentato di strapparle la giacca. Si è rialzata, ha lanciato Milo su un’auto in sosta, ma il pitbull, si è avventato sul cagnolino”. Vista la diversa mole, nulla da fare per il più piccolo che ha avuto la peggio, mentre per fortuna sembra che la signora non abbia riportato lesioni. Il calciatore, per la cronaca, non era ovviamente in casa, essendo in trasferta con i compagni. La polizia locale sta effettuando accertamenti per verificare le responsabilità dell’accaduto, i padroni del pitbull rischiano una denuncia.