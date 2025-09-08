Hojlund in gol con la Danimarca! Entra dalla panchina e segna il 3-0

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 22:25
di Davide Baratto

Subito impattante in nazionale il nuovo acquisto del Napoli: Rasmus Hojlund, da poco diventato un nuovo giocatore azzurro, ha siglato il gol dello 0-3 per la sua Danimarca contro la Grecia. Entrato dalla panchina al minuto 63, all'attaccante classe 2003 sono bastati appena 18 minuti per andare in rete su assist di Dorgu.