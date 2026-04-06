Hojlund salta Napoli-Milan, non è neanche in panchina: svelato il motivo
Rasmus Hojlund ha dovuto dare forfait per Napoli-Milan: come riportato dalla società azzurra, l'attaccante danese è stato colto da una sindrome influenzale che non gli permetterà di essere a disposizione. Il classe 2003 quindi non è neanche in panchina: al suo posto Antonio Conte - non potendo contare nemmeno su Lukaku - ha scelto Giovane.
Di seguito le formazioni ufficiali:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. Allenatore: Antonio Conte
A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Politano, Alisson Santos, Mazzocchi, Beukema
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri
A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Gimenez, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Athekame, Odogu, Jashari
Serie A Enilive 2025-2026
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