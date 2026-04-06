Ufficiale Hojlund salta Napoli-Milan, non è neanche in panchina: svelato il motivo

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L'attaccante danese è stato colto da una sindrome influenzale come riportato dal Napoli: al suo posto Conte ha scelto Giovane

Rasmus Hojlund ha dovuto dare forfait per Napoli-Milan: come riportato dalla società azzurra, l'attaccante danese è stato colto da una sindrome influenzale che non gli permetterà di essere a disposizione. Il classe 2003 quindi non è neanche in panchina: al suo posto Antonio Conte - non potendo contare nemmeno su Lukaku - ha scelto Giovane.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Politano, Alisson Santos, Mazzocchi, Beukema

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri

A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Gimenez, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Athekame, Odogu, Jashari

