Sportitalia - Koulibaly al City e Allan all'Everton: solo con una formula

Il Napoli è sempre in attesa di vendere alcuni calciatori per liberare spazio in entrata e per avere maggiore disponibilità economica. I due pezzi da 90 che dovrebbero lasciare l'azzurro sono Kalidou Koulibaly e Allan, ma in quale modalità saranno ceduti? Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, Aldredo Pedullà, chiarisce su Twitter :"Koulibaly-City, Allan-Everton: solo cash".