"Icardi non lo prendo", Del Genio ironico dopo le parole di ADL: "Pensare che aveva già preso casa..."

Si è parlato di una porticina aperta per un futuro di Mauro Icardi al Napoli. L'attaccante argentino lascerà l'Inter e ad Aurelio De Laurentiis piace da sempre, ma il patron ha detto a chiare lettere che non lo acquisterà. Paolo Del Genio, con ironia, ha così commentato tramite Facebook: "De Kaurentiis non prende Icardi. Pensare che quel poverino aveva preso e ristrutturato già casa a Posillipo".