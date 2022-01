Icardi-Wanda, nuova rottura: l'indizio arriva ancora una volta da Instagram

Tra Icardi e Wanda Nara è di nuovo crisi? L'indizio, com'è spesso accaduto in questa telenovela, è social: il centravanti argentino ha infatti prima smesso di seguire la moglie su Instagram, eliminando anche la foto profilo insieme alla showgirl, e successivamente ha chiuso il proprio account. Dal canto suo Wanda, come evidenziato dall'edizione online di Tuttosport, ha postato nelle stories una foto in cui balza all'occhio l'assenza della fede nuziale. Insomma, una presunta nuova rottura all'orizzonte che potrebbe avere degli effetti anche sulla sfera professionale dell'ex attaccante nerazzurro.