Iervolino passa la mano: la Salernitana sta per essere ceduta, c'è l'ok della Figc

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In casa Salernitana la questione societaria ha preso inevitabilmente il sopravvento rispetto a tutte le altre situazioni da campo che comunque non vanno trascurate visto che la B è ancora in palio al netto dei limiti dell’organico e delle difficoltà oggettive di questa squadra. Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttosalernitana, in questo momento il lavoro principale lo sta svolgendo la FIGC. Come oramai noto, è stato firmato un pre-contratto tra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini nel tardo pomeriggio di sabato e, dunque, le due parti si sono impegnate a perfezionare l’accordo già prima della fine della regular season.

Il placet della FIGC

Tuttavia le norme federali prevedono una serie di controlli e di approfondimenti prima del placet definitivo utile a fissare l’incontro dal notaio e sancire il passaggio di consegne, con la Salerno Coast Investment che uscirebbe definitivamente di scena al pari di tutti coloro che hanno affiancato Iervolino in queste stagioni così negative e complesse. Al momento non ci sarebbero grossi ostacoli né dubbi, ma la FIGC attende entro il 15 aprile il versamento di una fideiussione pari a 7,5 milioni di euro. La cosa certa è, comunque vadano a finire le cose, Danilo Iervolino non avrebbe nessuna intenzione di proseguire il suo rapporto con Salerno e con la Salernitana, ferito per le contestazioni e per le critiche ricevute e profondamente deluso per un campionato che sta andando ben al di sotto delle aspettative.

Si apre anche a nuovi investitori?

Quel che fa riflettere i tifosi è la celerità della trattativa, nata proprio quando il patron era tornato allo stadio trattando in prima persona con Cosmi per il post Raffaele e investendo a gennaio anche in prospettiva con gli ingaggi di Gyabuaa e Lescano. Cosa può aver spinto Iervolino a tornare nuovamente sui propri passi e a perdere entusiasmo forse in modo definitivo? In ogni caso Rufini ha ribadito la volontà di iniziare quest’avventura, si capirà poi nel tempo se da solo (e con la sponsorizzazione dell’azienda Olidata) o se affiancato da altri imprenditori. Soglia, come detto ieri, è in buoni rapporti con Rufini e non ha mai nascosto il suo desiderio di contribuire alla ripartenza della Salernitana, anche in questo caso con una forte sponsorizzazione come idea principale. Ma, in questo caso, nessuno scenario può essere escluso a priori.