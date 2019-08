Il clamoroso caso di Maguire: lo United lo ha pagato 90 mln, Moyes lo scartò perchè troppo "grosso"

David Moyes non verrà ricordato come uno dei migliori manager della storia del Manchester United e le ultime dichiarazioni non aiuteranno il tecnico che sostituì Sir Alex Ferguson. Durante la trasmissione talkSPORT ha dichiarato un retroscena su Harry Maguire: il difensore inglese fu notato nel 2013, ma venne definito troppo corpulento. In quel momento il difensore giocava nello Sheffield United e costava poco più di 5 milioni, una differenza notevole rispetto ai circa 90 milioni di euro pagati dai Red Devils in questa sessione di mercato.