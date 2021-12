Il derby di Liverpool può essere fatale e Benitez: per i bookmakers è il prossimo esonerato

Rafa Benitez diventerà stasera il primo allenatore dal 1894 ad aver allenato entrambe le squadre di Liverpool in un derby. Mentre cresce l'attesa in città, c'è curiosità nel vedere come i tifosi dei Reds accoglieranno l'ex tecnico e come i Toffees prepareranno una partita davvero cruciale. L'ex allenatore di Napoli e Real Madrid, infatti, non penserà all'atmosfera ma a salvare la panchina, visto che la sua squadra non vince da sette partite ed è precipitata al 14° posto i classifica. Dopo la sconfitta di Brentford nell'ultima giornata, in casa Everton qualcuno ha cominciato a storcere il naso e i bookmakers sono convinti che Benitez sarà il prossimo manager ad essere esonerato.