Il Genoa sceglie un ex Napoli: Scala entrerà nella squadra mercato

Nuova avventura in arrivo per Matteo Scala, ex dirigente di Carpi, Bari, Napoli e Fermana, che nelle ultime settimane è stato più volte visto ad assistere alle gare del Genoa Primavera. Un indizio sul prossimo ingresso nella squadra mercato di Johannes Spors al Genoa dopo la retrocessione in Serie B. Come riferisce Buoncalcioatutti.it Scala entrerà infatti nella squadra mercato dei rossoblù affiancando Marcel Klos e Sebastian Arenz, oltre allo stesso Spors.