Il giornalismo piange Claudio Ferretti, scomparsa la voce storica della Rai

MULTIMEDIA CORONAVIRUS, I DATI PER REGIONE: 60.960 POSITIVI IN ITALIA, IL 43% NELLA REGIONE LOMBARDIA Sono 642 i nuovi positivi al COVID-19 individuati in Italia nelle ultime 24 ore grazie agli oltre 70mila tamponi effettuati. Sono 642 i nuovi positivi al COVID-19 individuati in Italia nelle ultime 24 ore grazie agli oltre 70mila tamponi effettuati.