Il Napoli crolla allo Stadium: la Juventus si porta sul 3-0

Il Napoli crolla allo Stadium: la Juventus si porta sul 3-0TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:48Brevi
di Davide Baratto

Il Napoli crolla all'Allianz Stadium: la Juventus trova anche il 3-0 grazie al gol da fuori area di Kostic. Notte fonda per la squadra di Antonio Conte.