Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dove vedere in chiaro Fiorentina-Como

di Davide Baratto

In questo martedì 27 gennaio proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia, che stasera alle ore 21:00 vede andare in scena il match tra Fiorentina e Como: la gara sarà trasmessa in chiaro su Italia 1. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 27 GENNAIO

20.30 St. Pauli-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 Werder Brema-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

21.00 Fiorentina-Como (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Velez-Talleres (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV