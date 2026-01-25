SONDAGGIO - Napoli umiliato dalla Juventus, chi salvi tra gli azzurri? Vota anche tu!

Oggi alle 20:00Brevi
di Daniele Rodia

Il Napoli crolla all'Allianz Stadium contro la Juventus, perdendo 3-0 e staccandosi di ben 9 punti dalla capolista Inter. Domenica nera per gli azzurri che ora devono vedersi le spalle con i bianconeri quarti a solo un punto di distanza. La rete ad inizio gara di David indirizza la partita, il Napoli prova a reagire ma al netto di un calcio di rigore non concesso, fa molto poco. Nella ripresa Juan Jesus condanna la rosa con un grave errore e Yildiz raddoppia. Il tris lo cala Kostic. 

