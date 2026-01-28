SONDAGGIO - Joao Pedro batte il Napoli, chi salvi tra gli azzurri? Vota anche tu

di Daniele Rodia

Finisce qui, il Napoli esce clamorosamente dalla League Phase di Uefa Champions League. Al Maradona finisce 2-3, un super Vergara illude gli azzurri perchè poi Joao Pedro decide definitivamente la gara. Azzurri che terminano al 30imo posto. 

