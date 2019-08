Il paradosso della decisione razzista della Juve: non potrebbe entrare neanche il presidente onorario

C’è un divertente e simpatico paradosso nella decisione della Juventus di negare l’accesso ai campani allo Juventus Stadium per la partita contro il Napoli: l’allenatore dei bianconeri e il presidente onorario del club piemontese non potrebbero entrare allo Stadium. Entrambe, infatti, sono nati a Napoli. Il primo, Maurizio Sarri (nella foto in alto), seppur cresciuto in Toscana, è nato a Bagnoli (il papà lavorava per l’Italsider). Il secondo, Franzo Grande Stevens (nella foto in basso), avvocato di fama mondiale è nato all’ombra del Vesuvio nel 1928 e si è laureato pure alla Federico II.