Prima pagina

Il Roma apre con la prova del Napoli contro il Lecce: "Bello a metà"

Il Roma apre con la prova del Napoli contro il Lecce: "Bello a metà"
Oggi alle 01:00Brevi
di Davide Baratto
Brutto primo tempo del Napoli contro il Lecce, poi nella ripresa Hojlund e Politano ribaltano tutto: azzurri promossi a metà

"Bello a metà", apre così in prima pagina il quotidiano Il Roma nell'edizione odierna, commentando la prestazione degli azzurri di Antonio Conte contro i salentini di Eusebio Di Francesco. Il sommario: "Il Napoli gioca un brutto primo tempo e va in svantaggio col Lecce. Poi nella ripresa Hojlund e Politano ribaltano il risultato". Di seguito la prima pagina integrale.