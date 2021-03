Il taglio degli ingaggi non può partire dal capitano e bandiera 

Il Napoli vorrebbe proporre una prima offerta al ribasso Lorenzo Insigne al ribasso che porterà le parti a riparlarne più avanti. Il club azzurro, infatti per il Corriere dello Sport, vorrebbe offrire al capitano 2,5 milioni a stagione rispetto ai 4 che attualmente percepisce.

Il Napoli, così come tutti gli altri club, dovrà abbassare i costi di gestione dopo la criticità per Covid. Eventualmente senza la qualificazione in Champions sarà ancora maggiore il ritocco verso il basso degli ingaggi dell'intera rosa. A farne le spese saranno i giocatori che dovranno ridiscutere il contratto in scadenza, è tra questi c'è quello del capitano che terminerà a giugno 2022

Però l’abbassamento degli stipendi non può partire dal miglior giocatore, nel suo anno forse migliore, e che avrà più offerte. Tra chi è andato via a gennaio, il mancato riscatto di Bakayoko e gli addii di Maksimovic e Hysaj c’è già un taglio considerevole. Altre risorse possono essere trovate in una mediana folta, nel monetizzare dai giocatori in prestito o in una scelta tra i pali con un solo numero 1 ed un dodicesimo “normale”