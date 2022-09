Immobile uomo gol, Napoli da Scudetto: ecco cosa dicono le percentuali SISAL

TuttoNapoli.net

Con la sosta per la Nazionale, la SISAL però continua a dare le proprie percentuali sulla. Ad oggi comesembra esserci solo un nome, come ha ricordato l'espertoa TMW Radio: "Immobile rimane il grande favorito per vincere il suo quinto titolo di bomber al 40%. Subito dietro Vlahovic al 30% e poi la coppia Osimhen-Lukaku al 13%. Arnautovic? Ha sorpreso tutti la sua partenza lanciata col Bologna ed è il primo degli altri inseguitori". Per quanto riguarda lainvece, a sorpresa, c'è ancora la Juventus avanti "al 32%, ma anche il Napoli è lì al 30%". Mentre ilpuò essere l'Inter al 39%, con il Napoli al 28%, seguono Milan e Lazio al 17% e 13%". E' cambiato invece qualcosa in ottica: "Lo scontro di San Siro ha spostato le percentuali. Davanti a tutti ci sono Napoli e Inter al 28%, il Milan al 23% e la quarta forza rimane la Juventus al 17%". Mentre per le squadre che rischiano lasono due le grandi indiziate: "Cremonese al 69% e Lecce al 50%. La grande sorpresa però è la Sampdoria, che è al 41%".