In 30mila per Napoli-Atalanta, ma bisogna anticiparsi: i lavori in tangenziale rischiano di creare problemi

Alle 19 è in programma il match tra Napoli ed Atalanta, partita clou per la squadra di Ancelotti dopo il pareggio di Ferrara contro la Spal. Come riporta Il Corriere dello Sport, dovrebbero essere all'incirca 30mila i tifosi che stasera saranno presenti al San Paolo per l'impegno di campionato. L'affluenza a Fuorigrotta potrebbe rappresentare un problema per la viabilità sia per l'orario lavorativo ma anche per i lavori alla tangenziale che, di fatto, rende necessario per i tifosi anticiparsi nell'arrivo al San Paolo per evitare il caso a ridosso della partita.