Incredibile Kessie, ieri al San Paolo ha perso un dente per colpa di Politano

Stando a quanto riportato da Milan TV, in uno scontro di gioco durante Napoli-Milan il centrocampista Franck Kessie ha subito un doloroso infortunio: nel primo tempo l'ivoriano è stato colpito al volto da Matteo Politano con una violenta gomitata che gli è costata un dente. Dalle immagini televisive si è visto chiaramente che Franck perdesse sangue dalla bocca, con l'arbitro Valeri che ha solamente interrotto il gioco per consentire le cure mediche del caso. Questa mattina Kessie si è recato dal dentista per ricevere le adeguate medicazioni.