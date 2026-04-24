Indiscrezioni Guardiola-Nazionale, Pep dribbla la domanda sul futuro: "Vivo alla giornata"

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Il conto alla rovescia verso i prossimi impegni entra nel vivo, ma in casa Manchester City la parola d’ordine resta prudenza. Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulle condizioni di Rodri, chiarendo subito che non verrà forzato il suo rientro contro il Southampton, gara in programma domani e valevole per le semifinali di FA Cup. “Sta meglio, ma non vogliamo correre rischi”, ha spiegato il tecnico catalano, lasciando intendere che anche per la gara successiva con l’Everton la situazione sarà valutata con cautela. “Se si ferma di nuovo e lo perdiamo per cinque partite sarebbe un problema, è un giocatore importantissimo”, ha aggiunto.

Guardiola ha poi dribblato le domande sul proprio futuro: “Vivo alla giornata, contano le prestazioni, penso alle partite. Siamo quello che siamo”. Lo sguardo è già rivolto a Wembley, dove il City sarà impegnato in semifinale: “È un’altra occasione, proveremo a vincere”. Spazio anche a un commento sulle voci legate a John Stones: “Dipende dall’allenatore”, ha detto con un sorriso, evitando approfondimenti. Infine, un ricordo personale proprio su Wembley: “Vincere la prima Champions League con il Barcellona è stato fondamentale. Momenti così restano speciali”.