"Iniettarsi disinfettante per uccidere il Coronavirus", americani seguono Trump: già oltre 100 ricoverati

Più di 100 casi di intossicazione da disinfettante negli Stati Uniti. Come riporta il New York Daily News, le ultime dichiarazioni di Donald Trump sembrano aver convinto alcuni cittadini americani a seguire - letteralmente - la sua proposta, seppur prontamente smentita dallo stesso Presidente, e ingerire detergenti/disinfettanti per uccidere il Coronavirus. Una mossa, non troppo fortunata, che è costata però altrettanti ricoveri in ospedale e che in queste ore ha costretto diversi Stati, come quello del Maryland, a diramare subito un comunicato d'allerta per fare chiarezza sul corretto uso dei suddetti prodotti.