Prima pagina Inizia l'era Allegri, Corriere dello Sport: "Max, Napoli è tua"

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Il Corriere dello Sport apre oggi con un titolo che sintetizza l’entusiasmo attorno al nuovo corso azzurro: “Max, Napoli è tua”. Un’apertura che celebra l’inizio dell’era Allegri sulla panchina partenopea, accompagnata anche dalle parole del direttore sportivo Giovanni Manna, che ribadisce la centralità del progetto tecnico e la volontà del club di costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. In primo piano anche il rinnovo di Leonardo Spinazzola, che ha firmato fino al 2028, confermando la fiducia della società nei confronti dell’esterno, considerato una pedina importante per il futuro.

Conte, offerte dall’Arabia e intrecci di mercato

Di spalla trovano spazio altre indiscrezioni che animano il panorama calcistico internazionale. Antonio Conte sarebbe finito nel mirino dell’Arabia Saudita, pronta a presentare un’offerta economica definita “mostruosa” per convincerlo a lasciare l’Europa. Sul fronte mercato, invece, l’Inter continua a muoversi su più tavoli: nel mirino del club nerazzurro restano Trevoh Chalobah e il giovane Anan Khalaili, entrambi seguiti con attenzione dalla dirigenza per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.