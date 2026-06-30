Prima pagina Mondiali 2026, La Gazzetta dello Sport: "La Germania non c'è più"

vedi letture

La clamorosa eliminazione della Germania dal Mondiale domina l'apertura de La Gazzetta dello Sport, che titola senza mezzi termini: "La Germania non c'è più". L'uscita di scena della nazionale tedesca rappresenta una delle sorprese più importanti della competizione e alimenta il dibattito sul futuro di una delle selezioni più titolate del calcio internazionale. Un ko che lascia il segno e che apre inevitabilmente a profonde riflessioni in vista dei prossimi appuntamenti.

Mercato: Ekhator piace alla Juve, Maresca sogna Tonali

Nelle notizie di spalla trovano spazio anche le principali indiscrezioni di mercato. La Juventus segue con interesse il giovane Ekhator, profilo ritenuto di prospettiva e finito nel mirino della dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo. Sul fronte internazionale, invece, Enzo Maresca avrebbe individuato in Sandro Tonali uno degli obiettivi prioritari per il suo Manchester City. L'operazione, però, si preannuncia tutt'altro che semplice: il centrocampista italiano è valutato circa 100 milioni di euro, una cifra che rende la trattativa particolarmente complessa e destinata a richiedere uno sforzo economico significativo da parte del club inglese.