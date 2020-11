Insigne ispirato da Maradona, quel gol su punizione mancava da anni...

Ieri tra i protagonisti della sfida contro la Roma c'è stato senza dubbio Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha portato i suoi verso la vittoria, con una prova importante ma soprattutto con uno dei quattro gol firmati dagli azzurri. Proprio quella rete di Insigne, però, mancava da un bel po' di tempo: per la precisione Insigne non faceva gol su punizione da ben 209 partite, da quel Napoli-Empoli del 31 gennaio 2016. Una serata particolare, probabilmente ispirata da Diego Maradona, per tornare a fare gol così.