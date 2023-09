Insulti contro Maradona jr: il Pompei FC lancia una campagna contro cyberbullismo

Diego Armando Maradona jr è stato preso di mira sui social dai tifosi del Pompei FC, la squadra che allena

TuttoNapoli.net

Diego Armando Maradona jr è stato preso di mira sui social da tantissimi utenti e questo ha indotto il Pompei Fc a lanciare una campagna contro il cyberbullismo: "Il post con gli screen degli insulti a mister Maradona l'abbiamo eliminato: ci siamo presi lo spazio necessario per lanciare un messaggio importante, il nostro obiettivo di sensibilizzare chi ci segue l'abbiamo raggiunto e non vogliamo che quella bruttezza resti a macchiare i nostri social. Noi siamo una squadra di calcio e in questo spazio celebriamo il calcio e ciò che genera: gioia, bellezza, emozioni, fratellanza, tutto ciò che cerchiamo di vivere pienamente ogni giorno e di trasmettere al nostro pubblico.

Il messaggio però resta forte e chiaro: no al #cyberbullismo, no ad ogni forma di sopraffazione. Viva il calcio, viva lo sport, viva la passione, viva Pompei, viva Maradona".