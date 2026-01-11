Inter-Napoli, chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu!

Inter-Napoli termina 2-2 nonostante le assenze degli azzurri e decisioni Var discutibili. McTominay si carica la squadra sulle spalle ed il Napoli non perde.

Nel primo tempo il Napoli approccia positivamente ma viene infilato al minuto 10' dal sinistro perfetto di Dimarco che gela gli azzurri. L'Inter vola sull'entusiasmo e prende in mano la partita ma è lo scatto di Spinazzola con l'assistenza di Elmas che ristabiliscono la parità: McTominay non può sbagliare l'assist del macedone e a metà primo tempo rimette le cose in ordine. Nel secondo tempo il Napoli inizia alla grande e sfiora due volte l'1-2, prima Højluind colpisce il palo, poi Di Lorenzo si divora di testa la marcatura. L'Inter sostiuisce Zielinski per Mkhitaryan e torna a spingere: un rigore estremamente dubbio viene assegnato ai nerazzurri e trasformato da Çalhanoğlu. Il Napoli non si arrende mai e la riprende ancora una volta con flowers of Naples Scott McTominay! Pari che sta stretto al Napoli, nonostante le assenze, nonostante il Var, grandiosa prestazione e 1 punto guadagnato.

