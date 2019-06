Islanda-Albania, le formazioni ufficiali: Panucci dà fiducia all'azzurro Hysaj

Alle 15 scenderà in campo l'Islanda che in casa ospiterà l'Albania per la sfida valida per le qualificazioni agli Europei 2020. La squadra di casa si schiererà con un 4-4-2 con Sigurdsson alle spalle di Kjartansson, mentre gli ospiti risponderanno con un 4-3-3 e un tridente formato da Lenjani, Balaj, Çikalleshi. In campo anche l'azzurro Elseid Hysaj.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ISLANDA (4-4-2): Halldórsson; Hermannsson, Árnason, A. Skúlason; Gudmundsson, A. Gunnarsson, B. Bjarnason, Sigurjónsson; G. Sigurdsson, Kjartansson.

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Veseli, Ismajli, Dermaku, Hysaj; Basha, Xhaka, Abrashi; Lenjani, Balaj, Çikalleshi.