Italia, gli 11 di Evani: Insigne titolare ma il capitano è Florenzi, out Di Lorenzo

Ufficializzate le formazioni di Italia-Polonia, match valido per la Lega A del Gruppo 1 di Nations League, in programma stasera alle 20,45 a Reggio Emilia. Il vice di Mancini, Evani schiera tra i titolari Lorenzo Insigne, anche se non con la fascia di capitano. Nessun altro azzurro sarà titolare, per l'Italia panchina per Di Lorenzo e tribuna per Meret, per la Polonia anche Zielinski e Milik saranno inizialmente in panchina.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne.



Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder; Szymański, Linetty, Jóźwiak; Lewandowski.