Italia, quanti infortuni e cambi: ecco i 26 convocati per la gara decisiva di Belfast

Tanti cambi per gli azzurri del ct Roberto Mancini in vista di Irlanda del Nord-Italia, gara decisiva per l'accesso al Mondiale in Qatar.

TuttoNapoli.net © foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Tanti cambi per gli azzurri del ct Roberto Mancini in vista di Irlanda del Nord-Italia, gara decisiva per l'accesso al Mondiale in Qatar. Ieri è stato convocato GianMarco Ferrari (Sassuolo), oggi è stato il turno di Davide Zappacosta (Atalanta). Ma questa mattina, all'indomani dell'1-1 contro la Svizzera, hanno lasciato il gruppo azzurro Alessandro Bastoni (Inter), Davide Calabria (sofferenza muscolare al polpaccio destro) e Cristiano Biraghi (motivi personali). Alla luce dei diversi cambiamenti delle ultime ore, ecco il gruppo azzurro che domani partirà per Belfast. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), GianMarco Ferrari (Sassuolo), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma), Davide Zappacosta (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Danilo Cataldi (Lazio) Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan); Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).