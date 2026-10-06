Ufficiale Italia-Turchia, boom di ascolti in diretta tv: appassiona la Nazionale di Mancini

Ancora ottimi ascolti per la Nazionale, che ieri sera a Bologna ha battuto 3-1 la Turchia nel quarto incontro del girone di Nations League, grazie ai gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La partita, trasmessa su Rai 1, è stata seguita da oltre 8 milioni di telespettatori (8.030.000), con il 38,1% di share, risultando il programma più visto della prima serata.

I numeri delle altre sfide azzurre

Questi i dati delle altre tre gare disputate dagli Azzurri nella prima finestra stagionale dedicata alle nazionali. Italia-Belgio ha richiamato davanti allo schermo 6.337.000 telespettatori, con il 34,2% di share. Turchia-Italia ha raggiunto quota 7.380.000, con il 36,42% di share. Il dato più alto, in termini di share, è quello di Francia-Italia, vista da 7.848.000 telespettatori, pari al 40,8%.