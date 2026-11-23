Tuttonapoli Corsa Champions a ritmo folle: Napoli a -9 dal 4º posto, servirà media da scudetto

Napoli a -9 dalla zona Champions: al ritmo attuale servono 67 punti in 26 gare, con una media di 2,58 a partita.

La Serie A viaggia a ritmi impressionanti, con una corsa Champions che rischia di diventare una delle più complicate degli ultimi anni. Dopo dodici giornate, il Milan occupa il quarto posto con 27 punti, appena uno in più del Como quinto: una media di 2,25 punti a partita che, proiettata sulle 38 giornate, porterebbe a quota 85-86. Un rendimento difficilmente sostenibile per un'intera stagione, ma che evidenzia quanto sia elevata la concorrenza nelle prime posizioni. I 71 punti sufficienti per conquistare il quarto posto nello scorso campionato potrebbero non bastare questa volta, soprattutto se le squadre di vertice continueranno a mantenere un passo così sostenuto.

Napoli, servono almeno 67 punti nelle ultime 26 partite per tenere il passo Champions

Il Napoli è ottavo con 18 punti dopo dodici giornate, a nove lunghezze dal Milan: per raggiungere quota 85 dovrebbe conquistarne altri 67 nelle 26 partite rimanenti. Significa mantenere una media di 2,58 punti a gara, equivalente, per esempio, a 21 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta da qui alla fine del campionato. Per arrivare a 86 punti, la media salirebbe addirittura a 2,62. Numeri da lotta scudetto, ben lontani dagli attuali 1,5 punti a partita degli azzurri. Anche ipotizzando un rallentamento della quarta classificata e una soglia Champions di 75-80 punti, al Napoli servirebbe comunque una media compresa tra 2,19 e 2,38 punti nelle prossime 26 giornate. La rimonta resta matematicamente possibile, ma richiederà un cambio di passo netto e immediato.